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香港音樂會延至9月舉行 坂本龍一：大家，加油！

2020-03-04 列印
■坂本的香港騷一票難求，更被炒出天價！
■坂本等音樂人合作網上音樂會。
■坂本用寫有武漢製造的樂器演奏。
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　　新冠肺炎疫情繼續影響各地的演藝活動，眾多樂迷期待的音樂大師坂本龍一下月在港舉行的音樂會，亦被波及宣告要延期。

　　西九文化區方面昨日宣佈，「有鑑於目前情況，原訂於2020年4月3至4日（星期五至六）舉行之《坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play》將會延期至2020年9月11至12日（星期五至六）同一時間舉行。」

　　另外，身在紐約的坂本龍一，上周六與多位音樂家舉行良樂網上音樂會，他用刻有「中國武漢製造」的樂器奏出感人音樂，並直視鏡頭用中文說道：「大家，加油！」特別為中國觀眾打氣、演奏樂曲《aqua》！圖：網上及資料圖片
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