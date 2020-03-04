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周柏豪避炎不辦愛女百日宴

2020-03-04 列印
■周柏豪（前排右三）等歌手呼籲合力抗疫。
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　　新冠肺炎疫情未止，周柏豪、菊梓喬（Hana）及連詩雅等歌手，昨日齊拍攝《疫境同行》主題曲呼籲合力抗疫。周柏豪指藝人在疫境中要多方位出力，除了在音樂上呼籲外，他亦有出錢買物資與有需要的人分享。

　　談到女兒已3個月大，周柏豪坦言找不到嬰兒用口罩，所以盡量少出街，他回家亦做足消毒及清潔工夫，在家有幾聲咳也會戴口罩。他本來計劃為女兒擺百日宴，但疫情嚴峻下已打消此念頭。柏豪認為健康最緊要，或只與家人食餐飯慶祝、不想打擾朋友。他直言很抗拒聚餐、盡量少見朋友，待女兒半歲或1歲時才慶祝。
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