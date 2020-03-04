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高Ling陪媽咪 買餸學煲湯

2020-03-04 列印
■高Ling把握機會盡情打卡。
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　　高海寧、丁子朗和余德承等藝人，日前獲邀出席正在舉行的銅鑼灣時代廣場「The World Market」活動預展，場內展出50款逾1500隻食品造型毛公仔！

　　高Ling近月響應抗疫多留在家中，多了時間陪家人，更陪媽咪買餸煮飯學煲養生湯水，她亦希望疫情早日過去，社會恢復活力！
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