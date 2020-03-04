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霆鋒做《樂隊》總裁發掘人才

2020-03-04 列印
■霆鋒遺憾未組過樂隊。
■栢芝和兩子到沙灘暢泳。
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　　謝霆鋒將在本月中播出的音樂綜藝節目《我們的樂隊-樂隊無限公司》化身運營總裁，聯同蕭敬騰等發掘樂隊人才。霆鋒稱身在演藝圈多年，最大遺憾是沒組過樂隊，他將傾力幫助熱愛音樂的年輕人！此外，霆鋒前妻張栢芝最近就分享和兩子暢泳的相片。
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