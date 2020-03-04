唔拖唔攬唔傾偈唔接觸 吳千語同百億男友 「防疫式」拍拖

現年40歲的林峯於去年底宣佈婚訊，直認已娶拍拖1年多的29歲內地模特兒張馨月為妻，至於他曾經「好愛」的舊愛吳千語亦不愁寂寞，前年火速搭上百億富三代施伯雄（Brian），雖然兩人一度傳「分」訊，但去年10月又被爆低調復合更同居男方的鴨脷洲豪宅。為免戀情見光死，千語一直未敢公開戀情，只間中於社交網偷偷「洩蜜」，上周末（29日），兩人於數碼港公園拍拖散步，同行仲有兩個「電燈膽」作掩護，其間千語表現得好避忌，不單止跟Brian坐到離行離列，亦甚少交流，完全係「防疫式」拍拖法！



採訪：張詠森



去年除夕夜，林峯與張馨月宣佈已婚，傳媒問千語會否送祝福？舊愛即收起笑容兼拒恭喜，好濃嘅酸味，但查實她一早已泊得好碼頭，前年3月「峯語戀」宣佈玩完前，千語已傳搭上前全國政協及地產商施子清的長孫施伯雄，雖然去年4月她聲稱單身，更一度傳戀情已告吹，但事隔兩個月，兩人又被撞破一齊打邊爐，有指女方仲搬入Brian位於鴨脷洲的千呎豪宅同居，成功翻撻之餘關係更邁進一



大步！



戴罩散步



為保愛苗，千語和Brian一直都愛得好低調，就算一齊去旅行，兩人都只敢在網上平台晒風景及單人照，偷偷放閃。然而近日新冠肺炎肆虐，本來農曆新年後北上拍劇的千語，也要停工留港「避炎」，除了行山外，剛過去的周末她又與Brian去了數碼港公園拍拖散步，同行仲有兩名友人作掩護。當日下午3時許，眾人以夏天Look在公園散步，除了千語外，其餘3人均沒戴上口罩，沿途見到有人放狗，Brian即衝上前𠌥低身摸狗，千語見男友玩人隻狗玩得咁開心都無咁好氣，自己就同友人企埋一邊等。



同居鐵證



之後，一行4人走到附近草皮坐低慢慢傾，未知是否見公園人多，兩人坐到離行離列，千語更全程低頭玩手機，與男友都冇乜兩句，其間她又拉低口罩唞大氣。逗留約15分鐘後，眾人起行去停車場攞車，兩個「電燈膽」邊行邊攬頭攬頸，反觀千語和Brian則繼續「各行各路」，好避忌，最後4人齊齊登上一架保時捷離去。翻查資料，該輛市值約83萬的保時捷，登記車主是吳欣容（吳千語原名），而住址報稱位於鴨脷洲的南灣豪宅，正正就是Brian的居所！