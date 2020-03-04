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此情不再

2020-03-04 列印
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  當年林峯高調認好愛千語BB，兩人仲經常出雙入對，惜前年3月宣佈5年情告終，其後男方更被爆火速搭上內地模特兒張馨月，結果與新歡拍拖1年多，兩人於去年底宣佈已結婚。
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