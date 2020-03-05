首扮同志冇信心 太保爆仔女質疑演唔掂

69歲、入行50年的太保（原名張嘉年），憑電影《叔．叔》演老年同志「阿柏」，奪得「香港電影評論學會—最佳男演員獎」；最近再獲提名「香港金像獎—最佳男主角」，他以平常心睇獎項，但坦承對演員來講有好大推動力。原來他最初都擔心能否勝任，將「阿柏」壓抑多年情感演繹出來，連一對已大學畢業的子女都質疑他「你到底掂唔掂㗎？」 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



太保去年先憑《叔．叔》獲提名「台灣金馬獎—最佳男主角」，再在香港奪獎和再有金像獎提名，他表現得好平常心，「金馬獎年年都有，我拍多幾部好戲都會有機會。」但亦承認獎項對電影有一定幫助，「至少要有人知，最好就係一路攞獎，金像獎又攞埋啦！」



對於首度演同志角色，太保坦承最初都沒信心，「導演嚟台灣搵我，畀咗劇本我睇，係一個60幾歲嘅同志電影，我話『吓！我？』梗係對自己有懷疑啦！」但他並非擔心外界觀感，反而是睇完劇本後，擔心自己拿捏不到「阿柏」壓抑的60幾年情感，「我啲仔女話，『你到底掂唔掂呀？』唔擔心人哋點睇，反而係演唔演到『阿柏』呢內心世界，應該好壓抑，唔可以太放太露骨，有難處喺度，好彩最後Ray（楊曜愷）導演都收貨。」



其實太保並非一入行就做演員，他18歲因經常在尖沙咀夜蒲認識師傅午馬，在邵氏先做場記再到副導，直到加入嘉禾開始做幕前，「大哥Jacky（成龍）搵我做演員，『你個樣咁搞鬼』，由《師弟出馬》、《龍少爺》系列，一路拍落去啦！（仲以為你食過夜粥？）畀人打得多，仲唔學番幾招，識閃先啦！」後來獲台灣導演侯孝賢賞識拍攝首部文藝片《悲情城巿》，令太保戲路更廣，他更講明永不言休。不過台灣空姐太太為他誕下的一對仔女就無意繼承他衣鉢，「兩個對電影一啲興趣都冇，見到我啲舊片，佢哋又會話，『你睇你，又畀人抦呀！哈哈！』」