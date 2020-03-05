  • 2020年3月5日 星期四
  • 18º
  • 90%
熱門： 口罩萬寧新冠肺炎北角巴士

日報新聞 > 娛樂

49歲城島茂疫境做老竇

2020-03-05 列印
■城島茂的太太菊池現年24歲。
■菊池早前曾晒孕肚。
■傳媒大事報道城島茂初為人父。
Previous Next

　　日本傳媒昨日大事報道，現年49歲的組合TOKIO隊長城島茂已為人父，去年和他「奉子成婚」的菊池梨沙上月中已為他誕下麟兒。

　　城島茂透露︰「由於目前日本及全球都為新冠肺炎受苦，此時向大家報喜感到有點抱歉，我的心情既興奮又擔心。」據悉，BB早於預產期出世，正在開工的城島茂未及趕到醫院陪產，收工後即趕赴探望妻兒。

圖：網上及

資料圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd