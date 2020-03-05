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Luna拍節目哭祭亡友捱轟

2020-03-05 列印
■Luna被指擅自到亡友墓地拍攝。資料圖片
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　　韓團f(x)成員Luna前晚在訪談節目《人類紀錄片人真好》，悼念前隊友Sulli及好友李智恩，並播出在李智恩墓地哭祭片段，遭李的妹妹指事前未獲同意。該節目人員其後稱，是Luna聯絡遺屬並獲同意。
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