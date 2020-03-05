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Rain金泰希響應減租救市

2020-03-05 列印
■Rain和金泰希力撐「善良業主運動」。 資料圖片
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　　日韓兩國各行各業均受新冠肺炎衝擊，Rain（鄭智薰）和太太金泰希響應韓國的「善良業主運動」，宣佈名下物業減免一半租金！受惠租客生意包括酒店、美容院等。而劉在石、元斌夫婦、池晟和李秉憲等，均否認與當地的新天地教會有關係。另外，椎名林檎任主音的「東京事變」昨日決定，取消大阪等地的巡唱。
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