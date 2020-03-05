高海寧茹素望轉好運 馮盈盈唔認同男友復合

馮盈盈被目睹情人節前夕約會前男友，復合傳聞疑幻似真，盈盈昨出席《博愛歡樂傳萬家》記者會，她強調絕沒復合或玩地下情，因分手後很多事要處理，當日不是兩人撐枱腳，爸爸也在場。至於如何處理舊愛巢？她說仍未有最後方案，單位亦未租出。另盈盈昨晨代表《學是學非》到石籬向長者派口罩。



此外，李佳芯和高海寧亦到藍田向長者派發口罩，早前表示沒有足夠口罩的李佳芯感激朋友伸出援手，但令她最擔心反而是買不到廁紙，笑指用到最後要一格格省着用，要靠朋友幫忙才解燃眉之急。高海寧透露2月時開始茹素，稱去年有很多不好的新聞，希望戒肉能變好運，問到為何在社交網取消追蹤緋聞男友鄧智偉？她說：「不明為甚麼有那麼多人留意，我經常都取消追蹤別人，沒有特別意思。」