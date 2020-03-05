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祖兒自彈自唱安撫歌迷

2020-03-05 列印
■祖兒在火車站自彈自唱補償歌迷。
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　　受新冠肺炎疫情全球爆發影響，正在歐洲舉行巡唱的容祖兒，已取消了3月1日在巴黎舉行的演唱會。祖兒昨日在社交網分享短片，原來她與工作人員準備出發到荷蘭海牙時，在火車站遇上四位原本到巴黎捧場的歌迷，祖兒立即自彈自唱歌曲《啜泣》補償失望的歌迷，她在社交網留言：「為了安撫一班苦主，火車站又剛好有部鋼琴，小妹決定即場演奏我的首本名曲。」
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