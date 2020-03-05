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袁偉豪呻工作量大減九成

2020-03-05 列印
■袁偉豪與女友剛由日本返港。
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　　袁偉豪、姜皓文等昨出席《博愛歡樂傳萬家》記者會，姜皓文首次為無線慈善節目表演感到興奮，他透露會唱歌，一名70多歲的婆婆伴跳芭蕾舞。而袁偉豪將與陳展鵬、蕭正楠及譚俊彥唱「四大天王」經典金曲，最近他與女友張寶兒到日本旅行，他說好彩返來沒病，自從他拍完《使徒行者3》開始休息，工作量減少九成，過去十個月沒商演工作，好彩公司有自己的製作，5月開拍新劇。
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