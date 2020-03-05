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黃夏蕙歎難訂口罩行善

2020-03-05 列印
■黃夏蕙手上的口罩顏色好鮮艷。
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　　黃夏蕙及林雅詩等昨日到長沙灣派發禮物包給65歲以上長者，包括口罩、米及搓手液等，夏蕙姨強調現時只有訂到口罩才能外出行善，可惜不常訂到。

　　林雅詩自爆位於筲箕灣的時裝店附近都有人確診，所以叮囑員工要注意衞生，每日開舖前都要抹乾淨所有玻璃及櫃面，她說：「生意一定有影響，已蝕了數十萬元，內地的娛樂工作通通沒有了，真的零收入，希望捱得過啦！」
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