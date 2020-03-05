唔想將秘密帶入棺材 洪朝豐爆跟寶詠琴委屈舊戀事

今年1月5日「登六」的洪朝豐，形容60歲大晒，在社交平台宣佈「出櫃」！99年跟已離世17年的香港富婆寶詠琴高調相戀3年（中間曾分開及復合），曾結過婚有兒子，跟5個男仔拍過拖的洪朝豐由雙性戀變同性戀，坦承曾經滄海，尤其被寶詠琴傷害最深。經過21年沉澱，豐豐冷靜地將埋藏在心底多年的秘聞揭開，「佢（寶詠琴）只畀過4000蚊現金我『責袋』，我同佢一齊唔係貪佢錢。」採訪：方騫平



經歷過抑鬱狂躁症、舌癌及淋巴癌，洪朝豐話自己死過翻生，唔想將守住20年的秘密帶入棺材，對寶詠琴生前公開指控他，話他係同性戀者，為咗錢埋她身，洪朝豐委屈地有嘢講：「嗰3年嚟，我撇咗寶詠琴兩次，又唔見啲人讚我有骨氣？梗係話我為咗貪佢錢同佢一齊，而且焦點永遠落喺我有精神病時，指罵寶詠琴『一隻手指捽死你』、要求提供100萬元性服務費！最唔公平係，男人同女人嗌交，永遠係男人唔啱，有錢同窮人吵架，又係窮人做錯。」



寶詠琴曾道歉



講到錢，豐豐好敏感並強調同寶詠琴第一次分手時，係賺緊200萬年薪，「直至2000年3月寶詠琴要求復合，雖然嗰段日子我生意失敗冇晒收入，佢只係畀過4000蚊我『責袋』，我亦冇佢附屬卡，當時食佢住佢，佢有時買靚衫畀我，出錢同我去旅行，根本連4000蚊都使唔到。第2次分手後一年，寶詠琴終於肯對我講：『對唔住！』我亦原諒咗佢，喺寶詠琴最後歲月，我不時喺醫院同佢傾心事，但我只係得到佢司機送嚟嘅靚羊扒，因為佢知我鍾意食羊，直至佢離世，我屋企個雪櫃入面仲有一塊靚羊扒，我珍而重之唔捨得食。」



一拖二去旅行



洪朝豐又自爆：「第一次我喺郵輪提出分手，佢要脅我話『回港開記者會，到時講畀記者聽，你係Gay！』佢想用同性戀者嚟要挾我，摧毀我事業同形象，呢場戰爭係由佢發動攻勢在先，只係大家見唔到。」豐豐表示自己係潮州怒漢只怕父母，所以必定同佢死過，反正自己係爛泥。「我從冇呃過佢，由始至終，同佢交往前我表明另有男朋友，佢係接受我哋三人關係，我哋三人仲一齊去過上海、杭州、蘇州、北京、西安，我哋三個會互相關心，佢兩個都好愛我。」問他可會提供三人行相片作證？洪朝豐卻一口婉拒：「唔信就算，我要保護我前男友。」



「喺呢件事上，反而佢前夫劉鑾雄就睇得穿，當年佢公開力挺我話：『阿琴做人唔好咁毒，洪朝豐係好人嚟嘅。』當時大家未必參透當中玄機，但以我理解，劉鑾雄係睇得出寶詠琴想將我置諸死地，所以提出呢個忠告，雖然我唔識劉鑾雄，但咁多年之後，仍然好多謝當日劉鑾雄出手。寶詠琴會『愛之欲其生，惡之欲其死』，不念恩情，無情無義，佢根本唔識愛人。」



不甘心被支配



問到關係如此差，點解會復合？豐豐解釋：「第2次復合由寶詠琴要求，佢話好掛住我，驚我凍親，要攞啲棉被落嚟我舖頭畀我，我一時間受感動，唯一開出復合條件，唔可以好似以前咁有正常嘅性關係，因為我對住佢唔能夠再完全放鬆。當時佢話：『唔緊要，我哋攬吓錫吓就可以。』可惜復合年半再喺紐約旅行期間分手，因為我哋性格有差異，佢唔止要求十全十美，仲要支配住一個人，仲屈我狂躁症病發，要求我加藥。」