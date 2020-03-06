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大和田回歸《半澤2》硬撼木村

2020-03-06 列印
■香川照之（右）在《半澤》的演出令人難忘。
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　　新一季日劇將於下月開鑼，而日本天王木村拓哉主演的《BG~身邊警護人》昨日正式宣佈推出第二季，並於下月16日首播。而神劇《半澤直樹》亦將於下月推出第二季，昨日劇組亦宣佈上一季的大奸角包括香川照之扮演的大和田、片岡愛之助扮演的黑澤均會回歸，及川光博及北大路欣也亦會再演出，正面硬撼木村。

　　昨日朝日電視台公開木村與劇中拍檔的造型照，木村站在中間叉腰擺chok爆甫士，而該劇亦加入幾個新角色，包括仲村亨及市川實日子。
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