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劉俊謙蔡思韵撐枱腳慶攞獎

2020-03-06 列印
■劉俊謙憑《幻愛》封評論學會影帝。
■蔡思韵憑《幻愛》封評論學會影帝影后。
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　　第26屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮，昨日因應疫情於灣仔藝術中心閉門舉行。劉俊謙及蔡思韵憑《幻愛》奪最佳男、女演員，他們早前已拍拖食飯慶祝，一同得獎都認為難以置信。劉俊謙認為新一代演員已經準備好，希望老闆們放心投資，開拍更多新世代本土電影。另一影帝、《叔．叔》男主角太保專程由台灣到港領獎，透露入境沒困難，反而回台後要自我隔離。
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