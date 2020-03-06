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馬國明否認爆粗鬧陳思銘

2020-03-06 列印
■馬明與詠詩的緋聞似乎愈傳愈厲害。資料圖片
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　　曾與唐詩詠傳緋聞的陳思銘，日前突在社交網留言「她的生命中，出現了另一位男主角，酸啲講句，雖然個男人烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好」，被解讀與唐詩詠一段情已玩完兼寸爆「情敵」馬國明。有指馬明為此大動肝火，爆粗反擊。昨日馬明回應指完全不認識陳思銘，「鐵馬家族」一直會有聚會，阿妹詩詠未曾帶男仔現身，因此不存在「第三者」，他又表示與詩詠未試過單獨約食飯，希望大家高抬貴手。

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