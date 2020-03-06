馬國明否認爆粗鬧陳思銘

本周焦點在壹傳媒創辦人黎智英身上。他和民主黨前主席楊森及前議員李卓人被指控參與八三一非法集會被警方拘捕。黎智英亦因二○一七年涉嫌恐嚇記者同時被捕。不得不提，二○一四年得雨傘運動後，黎亦同樣因非法集結而被捕，但上次是預約拘捕，最終沒被檢控；今次是上門拉人及遭落案起訴。 根據《公安條例》，要構成非法集結罪，首要條件是有三人或多於三人集結。他們要作出「擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為」，並有「意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧」。所以，最低限度，控方須證明黎於八三一行為意圖令人害怕他...

2020-03-06