疫情嚴峻 巡唱送飛吻代替握手 祖兒猛讚 荷蘭靚仔Fans厲害

容祖兒日前實現心願，到荷蘭舉行《Pretty Crazy Love in Europe巡迴演唱會》，當晚在海牙AFAS Circustheater開騷座無虛席！新冠肺炎疫情亦蔓延到歐洲並趨嚴峻，祖兒為保強健體魄，每日都食維他命C，並以向歌迷送飛吻取代握手，為己為人小心防疫！



首次到荷蘭演出的容祖兒心情興奮，在台上表示一直盼望能在荷蘭開演唱會，因她很喜歡荷蘭，很開心願望成真，笑言淚湧又要故作堅強，百感交集！



祖兒當晚獲不少荷蘭歌迷捧場外，更有來自香港、新加坡、馬來西亞、巴黎，甚至巴西的歌迷前來捧場，見到各地歌迷齊集，祖兒大感驚喜！祖兒見到一位靚仔荷蘭男歌迷竟識唱她的歌，不禁笑言似在看《超級無敵估歌仔》，又開心又好笑又感動，沒想到歌迷有心到學識她的歌來捧場！當在後台跟對方合照時，對方表示第一首識唱的是《爭氣》，更即場唱給祖兒聽，更自爆曾上載自彈自唱《習慣失戀》影片，令祖兒大讚厲害！



Miffy擔任特別嘉賓



祖兒這趟是入行20周年巡唱，適逢著名荷蘭卡通人物Miffy的65周年紀念，Miffy更成為祖兒演唱會的特別嘉賓，並推出祖兒巡唱荷蘭站紀念品。祖兒在舞台上亦向巨型Miffy送抱，笑言開心到變回七歲、多得Miffy保佑荷蘭站爆滿、演出成功呢！



新冠肺炎在歐洲感染數字連日上升，祖兒坦言出發前開了多次會，決定起行後，她甚小心保持自己健康，每日狂食維他命C、包到像隻糉避免冷親及逼自己早睡，務求以最佳狀態演出。為免近距離密切接觸會增加感染風險，祖兒的演唱會取消握手及抱抱互動，改為祖兒隔空向歌迷送飛吻。祖兒稍後亦會飛赴倫敦準備本月9日的演出。



另外，祖兒巡唱巴黎站因受疫情影響而取消，祖兒就趁空檔與工作人員四處遊覽，途中發現一建築物牆上大海報中的模特兒，穿着她在演唱會的同款紅裙，祖兒即興奮地橫過馬路走到海報下合照，但隨即被配備長槍的警員勸阻離開。