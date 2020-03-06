《花木蘭》《007》避疫延期上映

新邦片《007：生死有時》近日被兩大粉絲網要求延至暑假才上映，電影公司昨日終宣佈，《生死有時》延至今年11月才上映。原定在英國舉行的全球首映禮，改於11月12日全球多地同步上映，但北美地區則延至11月25日才上畫。
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新冠肺炎疫情嚴峻，繼日本前日對港實施新的旅遊限制，泰國昨天亦建議香港旅客入境後自願在酒店隔離，每日匯報健康情況，但說法含糊，並前後反覆。旅遊業界指詢問泰國團的客人大減，惟仍有港人在疫情下繼續旅行，尚餘...
2020-03-07
沙漠蝗蟲正在巴基斯坦肆虐，當局宣佈國家進入緊急狀態。面對沙蝗大軍的步步進逼，農業農村部種植業管理司司長潘文博周四表示，專家認為沙漠蝗蟲入侵內地的機率極小，但當局仍會採取措施將入侵風險降至最低，另四月會...
2020-03-07
杜拜統治者謝赫‧穆罕默德的二皇妃哈雅（Princess Haya Bint al-Hussain）尋求庇護的事件有新發展。法官裁定，謝赫‧穆罕默德作出一連串針對哈雅及孩子的行動，包括虐待和恫嚇，也曾經綁架他的另外兩名女兒，強逼她們回國。謝赫‧穆罕默德堅稱那是他的家事，又敦促傳媒尊重其家人的私隱。 四十五歲的哈雅是約旦國王同父異母的妹妹，下嫁給阿聯酋統治者謝赫‧穆罕默德成為二皇妃。她於去年四月帶同年幼兒子和女兒離家出走，先是去德國尋求政治庇護，後來入稟倫敦法院，要求法庭處理她與謝赫‧穆罕默德的關係。據報，案件於八個月前開審，哈雅也有出庭，多次流淚作供，表示擔心前夫不肯罷休，會...
2020-03-07
本港新冠肺炎疫情持續，發展商暫緩推盤步伐多時，近日終有會德豐旗下的日出康城項目OCEAN MARINI出擊，繼日前上載樓書及示範單位後，昨日公佈首批101伙價單，兩房折實654.6萬入場。 會德豐地產...
2020-03-07
美股隔晚再度急插969點，市場恐慌情緒升溫，恒指低開370點後，跌幅持續擴大，再度考驗二萬六支持，一度下瀉683點，低見26084點，收報26146，插621點，但全周仍微升16點。大市成交金額1194億元。 藍籌股近全線下跌 內地股市回吐，上證指數中止四連升，收報3034點，跌1.21%；深證指數收報11582點，跌1.1%；市場交投活躍，兩市成交合計9575億元人民幣。 藍籌股幾乎全軍覆沒，騰訊（700）一開市便失守400元關，收跌2.56%，報395.8元；友邦（1299）回吐2.06%，收報76.05元；平保（2318）跌1.52%，收報87.7元。石藥（1093）...
2020-03-07
適逢正副隊長佐敦軒達臣和占士米拿因傷缺陣，利物浦頓失去精神領袖而陷入低潮。幸而，米拿這名低調老大哥已傷瘉並周中足總盃復出後備上陣，今晚英超勢必擔正，紅軍有望重現雄風主場擊敗般尼茅夫，惟有下周中歐聯生死戰的後顧，相信不會盡數，故讓球主客和讓兩球「和」值博。 佐敦軒達臣無疑是利物浦精神領袖，球隊有他在陣，今季各賽事三十四場廿八勝四和兩負，場均入逾兩球只失零點七球；相反，此子各賽事近三場因大腿筋受傷倦勤，紅軍只得一勝兩負。 幸好，副隊長占士米拿也是紅軍其中一位無名英雄。他一直默默扮演精神領袖，利物浦二月初足總盃第四圈重賽主場1:0小勝梳士貝利，當時大部份主力乘半休戰期休假...
2020-03-07
「世界最佳五十餐廳」榜上排名第一的「Mirazur」和第六的「Central」的主廚都是南美洲人，分別來自阿根廷和秘魯，香港餐飲界也有很多南美廚藝高手，好像中環「Mono」的Ricardo Chane...
2020-03-07
新型冠狀病毒肺炎肆虐全球多地，近日毆美和日韓等外地確診個案飆升，成為傳媒和網民焦點，但本港的防疫抗疫意識亦不能鬆懈！寰亞集團主席林建岳旗下歌手，黎明、楊千嬅、梁漢文和草蜢等，最近合作拍攝一段短片，合唱...
2020-03-07
港鐵向來都係穩陣股，一直吸引很多股民作長線投資，但自去年六月初香港出現社會動亂，港鐵首當其衝，受到嚴重破壞，接着因肺炎疫情肆虐，令港鐵票務收入雪上加霜，港鐵前天公佈業績時表示截至去年底止，全年股東應佔溢利一百一十九點三二億元，按年下跌百分之二十五點四六。 港鐵面對這一連串突如其來的風波，可以說是經歷前所未有的挑戰，另一方面，沙中線受種種因素影響，工程費用嚴重超支，政府將會向立法會申請額外撥款，倘若撥款無法順利通過，工程便需面臨擱置，而過去花費近七百億元的公帑更會付諸流水，假如停工後要重新啟動工程，所衍生的龐大費用筆者真的不敢想像。 沙中線動工期間的確是一波三折，令工程進度一...
2020-03-07
第九場二班一八○○米。「喜蓮彩星」上仗在442場次角逐二千米時，是筆者的大題推介馬，結果在直路塞車之下負個半身位跑第六。今次此駒轉戰亦合發揮的千八米，上仗頭四名馬已不在陣，只剩下跑第五的廄侶「任我行」，理論上是收復前失的好機會，不過缺點是走光後已難望再有超筍分頭，故博一博以今日的我擊倒昨日的我。 上次喜歡「喜蓮彩星」，主要是因為出自332強組，在蝕了走內欄不利地之下只落後「時時有餘」兩個多身位，而後駒曾在332、390及442列陣，作為標準度尺最合適不過。 390場次二班千八米，串Q的正是出自332場次的「勇猛神駒」和「時時有餘」，要留意「轉數高」在此尾場賽事直路走內欄，其...
2020-03-08