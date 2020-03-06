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《花木蘭》《007》避疫延期上映

2020-03-06 列印
■《花木蘭》由劉亦菲擔演。
■丹尼爾基克主演的《007》延至11月上映。
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　　新冠肺炎疫情肆虐，影響全球影迷入戲院觀影意欲。迪士尼開拍、劉亦菲主演的真人版電影《花木蘭》亦受疫情影響，電影公司方面昨於網上宣佈，原定於本月26日上畫的《花木蘭》「將延後檔期上映。新的上映日期將因應新型冠狀病毒肺炎COVID-19的狀況再做公佈！敬請密切留意！」該片內地及日韓將延至5月上映，但本港的上映日期則暫未公佈。

　　新邦片《007：生死有時》近日被兩大粉絲網要求延至暑假才上映，電影公司昨日終宣佈，《生死有時》延至今年11月才上映。原定在英國舉行的全球首映禮，改於11月12日全球多地同步上映，但北美地區則延至11月25日才上畫。

圖：資料圖片
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