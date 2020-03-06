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朱晨麗蘇州返港自我隔離 出關賀《法證IV》收視報捷

2020-03-06 列印
■朱晨麗希望和何廣沛再演情侶。
■（左起）譚俊彥、陳煒、朱晨麗和黃浩然齊出席記者會。
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　　無線劇集《法證先鋒IV》收視報捷，總監製梅小青昨帶朱晨麗、譚俊彥、陳煒和黃浩然等演員出席記者會，公佈該劇第12集錄得33.7點收視（約220萬人收看）；首周7天跨平台收視為35.7點（約233萬人收看）打破近6年收視紀錄！朱朱上月初返蘇州送別離世的外婆，她表示心情已平復不少，回港後自我隔離逾14日，感激朋友關心及慰問。問到緋聞男友何廣沛期間可有到訪慰問？朱朱笑說：「佢好忙㗎！都有發短訊慰問。」

　　談到與何在《大醬園》首度情侶檔演出亦收視報捷，會有甚麼表示？朱朱笑道：「無諗過喎，可能畀大家投票決定。（結婚會係選項？）唔會啦，咁私人，希望拍續集或原班人馬拍另一題材，我哋都係做情侶！」
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