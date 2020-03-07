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懶理鄰居全家確診 ﻿Kim﻿﻿出街唔戴罩﻿

2020-03-07 列印
　　新冠肺炎肆虐全球，美國近日確診數不斷上升，一名居於洛杉磯、住所鄰近名媛Kim Kardashian居住社區的女子一家四口確診，但Kim卻被揭出街購物沒戴口罩！

　　一名居於洛杉磯Tarzana區的中年女子近日透露一家四口亦確診新冠肺炎，曾到意大利東北部高危地區旅行的她，同行團友有逾十人染病！而該女子的住所區域鄰近名媛Kim Kardashian夫妻位於Calabasas區的居所。

　　雖然有鄰區人士確診，附近公共場所明顯有社區傳染風險，但Kim卻被發現相約名嘴大衛利達文在Calabasas區一所商店購物，兩人當時均沒戴口罩！

  另外，前日宣佈有喜的Katy Perry，原定與奧蘭度布林今年6月在日本舉行婚禮，但受到疫情影響而要延期！

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