杜拜統治者謝赫‧穆罕默德的二皇妃哈雅（Princess Haya Bint al-Hussain）尋求庇護的事件有新發展。法官裁定，謝赫‧穆罕默德作出一連串針對哈雅及孩子的行動，包括虐待和恫嚇，也曾經綁架他的另外兩名女兒，強逼她們回國。謝赫‧穆罕默德堅稱那是他的家事，又敦促傳媒尊重其家人的私隱。 四十五歲的哈雅是約旦國王同父異母的妹妹，下嫁給阿聯酋統治者謝赫‧穆罕默德成為二皇妃。她於去年四月帶同年幼兒子和女兒離家出走，先是去德國尋求政治庇護，後來入稟倫敦法院，要求法庭處理她與謝赫‧穆罕默德的關係。據報，案件於八個月前開審，哈雅也有出庭，多次流淚作供，表示擔心前夫不肯罷休，會...

2020-03-07