深夜悼亡母 ﻿城城哀訴：﻿﻿未能接受事實﻿

郭富城的母親前日入土為安，城城和老婆方媛分別在社交網分享舊照及帖文追悼。



圖：網上圖片



郭富城前日哀送母親入土為安後，深夜在社交平台上載母子舊照，並發文悼念慈母道，「我仍然未能接受妳已經離我而去的事實，但是理性上，我仍必須堅忍着心中的傷痛，全力為妳處理好喪禮一切的事宜。」並指母親將活在他的心中。



城城的老婆方媛則留言道：「敬愛的奶奶，謝謝您一直對我的愛護，和對兩個小寶的疼愛……願您一路走好！」



