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香香唔知馬明詩詠又鬧緋聞

2020-03-07 列印
■香香昨於電視城拍攝新劇《BB大晒》。
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　　岑麗香昨日在電視城首為無線新劇《BB大晒》開工，提到劇中拍檔馬國明近日和唐詩詠懷又傳緋聞，甚至被傳「搞出人命」懷孕！昨日傳媒報道馬明已否認緋聞，問香香可覺得馬明被是非影響工作？香香說：「今（昨）日都係第一日（開工），都係見咗佢一面。我唔知道有咩新聞，最近都係睇劇本。」

　　另外，唐詩詠亦懶理傳言，昨於限時動態帖文直言，「唔開心、憤怒、委屈」時就是鍛鍊自己、學習如何處理情緒的時候！
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