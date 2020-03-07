寰亞歌手唱《香港地》 分享抗疫貼士 黎明戴罩呼籲：暫時唔好聚餐！

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球多地，近日毆美和日韓等外地確診個案飆升，成為傳媒和網民焦點，但本港的防疫抗疫意識亦不能鬆懈！寰亞集團主席林建岳旗下歌手，黎明、楊千嬅、梁漢文和草蜢等，最近合作拍攝一段短片，合唱《齊抗疫 香港地》及向觀眾講述防疫、抗疫貼士，黎明更戴上口罩登場，呼籲：「齊抗疫，暫時唔好聚餐！」另外，社會各界有心人亦踴躍向有需要的市民派發防疫物資，無線節目《Think Big天地》主持伍樂怡等，就拉大隊落區派口罩！



寰亞歌手黎明、楊千嬅、梁漢文、草蜢、鄧小宇、Nowhere Boys、梁釗峰、陳健安、馮允謙和蘇麗珊等，早前攜手拍攝《齊抗疫 香港地》短片，為抗疫出一分力！眾星合唱《香港地》為港人打氣外，他們更向觀眾提供防疫、抗疫的貼士！



林建岳昨日亦於他在本報撰寫的專欄中，透露選用舊曲《香港地》的原因，「用上《香港地》這首歌……我覺得在這個需要大家團結抗疫的時刻，這首歌提醒我們，面對困難，我們要拿出香港永不言敗的精神」。短片中亦出現代表港人堅毅精神的獅子山，以及未有疫情前的生活畫面。



千嬅：我們好快可以捱過去



鼎力支持抗疫的黎明以口罩Look登場，他開腔呼籲道：「齊抗疫，暫時唔好聚餐！」已為人母的千嬅就談到學校正在停課，但從正面角度來看，亦是增加親子相處時間的機會，她亦希望疫情能早日結束，「我們好快可以捱過去」！梁漢文就提醒要勤洗手，避免沾上病毒致病；草蜢三子則提醒大家注意保持健康體魄、注意衞生；Nowhere Boys眾成員則提大家，記緊沖廁前要蓋好廁板！



另外，無線兒童節目《Think Big天地》主持伍樂怡等，昨日拉大隊出席派發口罩活動，她表示跟一班長期病患者傾偈時，得知對方比較難搵到口罩，派口罩對他們有好大幫助！樂怡亦透露，她的婆婆已經95歲，她亦會和婆婆分享防疫知識，婆婆最近亦少出街。樂怡又謂，幸好有朋友從加拿大寄口罩給她，否則自己很難買到！