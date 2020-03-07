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祖兒軒仔Kenny獲邀踩入 法國「紅底鞋王」巴黎展

2020-03-07 列印
■祖兒和軒仔獲邀參展均感榮幸。
■「紅底鞋王」的展覽在巴黎舉行。
祖兒軒仔Kenny獲邀踩入 法國「紅底鞋王」巴黎展
■Kenny亦有亮「相」。
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  容祖兒、張敬軒及關智斌（Kenny）早前獲國際著名的法國「紅底鞋王」Christian Louboutin選中，「踩入」該品牌假巴黎鍍金門宮舉行的大型展覽，其他獲安排亮「相」示範靚鞋的國際巨星包括：Rihanna、Blake Lively、J-Lo、Tina Turner、Beyoncé、Leonardo Di Caprio等。

  祖兒坦言，穿高踭鞋可以添自信，笑說自己「要靚唔要命」，穿得愈高愈有自信，她認為高踭鞋展現整體氣質，女仔不可隨便着鞋，更覺得該品牌的設計像藝術品，好有收藏價值，亦很開心可成為該展覽一部份！

  軒仔亦表示，很榮幸可以出現在該展覽，自己之前在演唱會的幾對鞋都來自該品牌。Kenny在展覽中的照片是出席巴黎時裝周時所攝，他坦言沒想過會被選中，自己對時裝很感興趣，特別會留意鞋款呢！
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