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老友茵媺偕女祝賀 ﻿劉倩婷﻿﻿為囡囡搞沙灘生日P﻿

2020-03-09 列印
■李丞責和劉倩婷為囡囡舉辦沙灘生日派對。
■Eldora（左）喜獲Camilla陪着切蛋糕。
■茵媺帶同Camilla出席祝賀Eldora！
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　　著名堪輿學家李丞責和太太劉倩婷，為本月19日踏入4歲的囡囡李仟辰（Eldora）舉辦沙灘生日派對，出席者包括老友陳茵媺及女兒Camilla等，齊向Eldora送上祝福！

　　劉倩婷昨於社交平台分享，與丈夫李丞責齊為愛女李仟辰（Eldora）舉行沙灘生日派對的開心靚相！

　　劉倩婷特別為壽星女Eldora準備一個訂造的立體蛋糕，蛋糕上更有迷你版Eldora！劉倩婷說為囡囡感到驕傲，因為在這個艱難的時間，囡囡變得堅強和充滿愛心。劉倩婷更透露囡囡的生日願望，就是下一年能夠有一個BB可以同佢一齊玩呢！

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