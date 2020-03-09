帶女友同行拍節目 ﻿陳俞希率師妹狂爆金剛秘聞﻿

ViuTV新節目《金剛旅神團》，由金剛拍住四位「旅」神，陳俞希（Hailey）、沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）和練美娟（娟姐），去東京介紹食買玩CP值高好去處。不過，受疫情影響金剛未能返港配合宣傳，四女趁他不在，即大爆金剛秘聞，仲狂爆他對同行女友梁云菲（Nana）鮮為人知的一面。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



髮型：Terrence_chann(Hailey) 化妝：yukimakeup(Hailey)



服裝：American Eagle(Hailey)、b+ab(Yoshi)



四位「旅」神甫接受訪問已不停互窒，嘈到爆，一時話師姐Hailey是中女掛住美白同養生；又話Yoshi精神有問題要食藥；又話Shirley成日提住父母應該冇乜朋友。最尾她們仲爆閨房秘聞，指Yoshi搞到酒店房有條垃圾河，跟她同房的娟姐就話：「牀與牀之間有個空位，我問佢將啲垃圾擺喺邊，佢話中間啦！於是就變成咁！」



互爆完未夠喉，趁住金剛不在場，當然要轉移目標，Hailey率先爆金剛是個超級購物狂，誇張到帶多兩個篋出發，仲會每日拖住細篋去拍嘢，「日本有啲24小時店，佢晚晚都去買。（娟姐：唔知係咪每日用完啲咩要再買番呢？）我哋反而要問番佢邊間最好行，未合作前估唔到佢咁鍾意買嘢，佢話佢去日本先會咁喎！」



她們又指金剛私底下超級愛錫女友，除了周圍幫她搜購Hello Kitty精品外，仲好驚着住三點式浸溫泉的女友畀人睇蝕。Shirley說：「佢監場監得好實，一停機就叫女友着番啲衫。」Hailey再補充，「其實鏡頭唔使金剛喺度，只係影佢女友一個喺度浸溫泉，但佢就全程喺度望到實一實。」所以Hailey估計，金剛唔返港宣傳，因返台灣要隔離14日，「佢應該係唔想同女友分開，估唔到佢咁黐身㗎！」



