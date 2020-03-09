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王鎮泉 哭悼粉絲「肥萍」

2020-03-09 列印
■王鎮泉甚感激「肥萍」支持。
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　　曾是譚詠麟鐵粉數十年、其後移情王鎮泉等藝人的追星族「肥萍」昨日離世。王鎮泉兩日前獲悉「肥萍」入院後錄片段鼓勵她，他昨日落淚感激對方道，「第一個燈牌是她為我製作！」

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