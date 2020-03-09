栢芝婦女節冧媽咪

昨日是「三八婦女節」，圈中女星各有節目。帶了三位兒子到泰國的張栢芝，不忘與母親傾視像電話「過節」，栢芝在留言就向媽咪大賣口乖道：「我的女王快樂……雖然是視頻，憑着但心連心已經很重要很珍貴……我愛你」。



栢芝亦有在限時動態短片中，直擊長子Lucas全程照顧孻仔Marcus的畫面，栢芝更留言稱，身為母親看到這樣的畫面很感動呢！雖然栢芝拍照或拍片都會盡量避免攝到孻仔樣貌，但近日失手令孻仔的側面精靈樣曝光！



另外，Sammi（鄭秀文）昨於社交網站分享做運動短片，她說疫情下很多朋友無奈暫停做運動，她亦盡量不去人多的健身室，「在家中都可以做運動，不過，要量力而為，安全要緊。」圖：網上圖片



