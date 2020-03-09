  • 2020年3月9日 星期一
  • 21º
  • 94%
熱門： 新冠肺炎吳尊廁紙意大利袁國勇

日報新聞 > 娛樂

Anson Lo 快閃谷新歌

2020-03-09 列印
■Anson Lo開心到跳起！
Previous Next

　　MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨於銅鑼灣快閃宣傳新歌《一所懸命》MV，獲大批Fans捧場打氣。Anson與粉絲難得在「疫」境下仍能見面，大家亦不忘戴上口罩以防萬一，並拍攝大合照留念！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd