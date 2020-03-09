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謝勒力圖攀山險墮崖喪命

2020-03-09 列印
■日前，古仔在經理人Ronnie陪同下離開航空大廈。
■現年49歲的古仔身形依然Keep得好好。
■古仔憑《犯罪現場》入圍今屆金像獎「最佳男主角」。
■單身多年的古仔去年忽然傳娶宣萱，但他否認稱並非事實。
古仔邊行邊皺晒眉頭，唔知諗乜咁苦惱呢？
■古仔早前在飛機上被野生捕獲，當時他都有戴口罩，防疫意識都不弱。
■古仔在內地捐助興建的第111所學校於去年底已落成。
■謝勒力圖自爆攀山時遇險，差點死去。
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　　「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）前日上載攀山自拍照，自爆險些墮崖送命，因繩子差點被石頭割斷，一旦繩索斷掉，他就會跌落600呎下的山崖。他留言表示︰「這是我接近死亡邊緣的一天，與（爬山專家）Alex Honnold爬Red Rock時跌下來，望上去幾秒鐘繩子就會被石頭割開，當時我在600呎高空懸盪。」

　　謝勒指當時只有輕微恐懼和憂鬱，返回牆邊時，腎上腺素才開始上升，幸好最後成功脫險。

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