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《美女與野獸》開拍前傳劇集

2020-03-09 列印
■《美女與野獸》開拍真人版前傳，盧克伊雲斯（左）和Josh Gad回歸演出。劇照
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　　迪士尼真人版電影《美女與野獸》大受歡迎，昨日有指串流平台Disney+將開拍《美女與野獸》前傳劇集，共6集，故事圍繞加斯頓與來富之間的友誼！在電影中飾演「加斯頓」的男星盧克伊雲斯（Luke Evans）和「來富」的Josh Gad回歸主演此劇，之前有指在戲中來富對主人加斯頓有感情，更是迪士尼中首部有同性戀橋段的作品。

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