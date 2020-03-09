《美女與野獸》開拍前傳劇集

李斯特城上周中英格蘭足總盃十六強主場1:0小勝伯明翰，結束之前各賽事連續五場不勝低潮。領隊羅渣士即下令今晚英超主場迎戰阿士東維拉要再接再厲，加上射手伊恩拿祖乃對手剋星，故主勝捧得過！ （Now621台周二凌晨4:00直播） 狐狸挾上仗重返勝軌之勢，今晚英超迎戰維拉，羅渣士豪言非勝不可︰「今季還剩下十輪英超，我們要贏下一半，甚至更多，才可確保下季歐聯資格。己隊現已返回正軌，可以繼續向季初定下的目標前進。」 伊恩拿祖例不虛發 今晚李斯特城要全取三分的重任，相信會落在射手伊恩拿祖身上，因為此子今季聯賽及聯賽盃三鬥維拉各有一球進帳，今戰可望再成為對手剋星。再者，維拉各戰線四...

2020-03-09