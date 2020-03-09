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占美霍士握完手即消毒 大肚Katy無懼疫情唔戴口罩

2020-03-09 列印
■Katy Perry肚凸凸仍然落力唱跳。美聯社
■占美霍士與粉絲握完手即用酒精搓手液消毒。
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　　日前宣佈大肚的Katy Perry，前日飛抵墨爾本出席女子板球世界盃活動，昨日更在決賽上挺着大肚演出，Katy換上兩套服裝演出，其中一件紫色背心裙，更見她肚凸凸，Katy又大動作與扮成板球棒的舞蹈員演出，全場fans都未見戴上口罩，Katy演出前後亦無戴口罩，相當大膽！

　　相比起Katy，金像影帝占美霍士就相當注重衞生，日前他出席電影監製Dave Brown的生日派對，其間一名fans要求跟他握手，他有求必應，但隨即向身邊友人要求酒精搓手液，更將搓手液抹上面及衣服。另外，加拿大男歌手Justin Bieber原本5月舉行巡唱，受新冠肺炎影響，銷情大減，主辦單位將取消多場演唱會及將部份場地由大變細，減少空凳情況。

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