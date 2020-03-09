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瞞婚吳尊澄清無逼太太剖腹生女

2020-03-09 列印
■吳尊與太太林麗瑩出席內地真人騷節目。
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　　吳尊最近在內地節目公開結婚證書，自爆早於2004年出道前已結婚，並非早前所說的2009年，因此惹怒一眾粉絲。

　　昨日網上又流傳指吳尊為了女兒NeiNei能與自己同日生日，強逼老婆提前剖腹產女，導致愛妻大出血！吳尊工作室馬上發聲明澄清，強調傳聞中指吳尊要求老婆在指定日期生B、提前剖腹及大出血等全是不實言論，並澄清吳尊夫婦一直互敬互愛，孩子亦是在他們細心照顧下足月出世，要求發文及傳播者刪除一切相關內容，以正視聽。

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