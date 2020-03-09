﻿避「炎」有法 譚俊彥諗計陪仔女玩解悶 陳煒下廚煲靚湯男友受惠

受疫情影響，劇集《法證先鋒IV》首周7天跨平台總收視高達35.7點，打破6年來首周7天跨平台總收視紀錄，身為主角的陳煒（煒哥）和譚俊彥（Shaun）近日更加落力出動宣傳。不過唔使宣傳日子，兩人坦言主力宅在家避「炎」，但唔怕悶，煒哥除睇書增知識外，仲會隔日落街買餸下廚煲湯，受惠者當然唔少得男友陳國強醫生；至於Shaun就主力陪對寶貝仔女做功課，仲會諗計同佢哋玩遊戲消磨時間，兩人都話會正面睇當多咗假期陪身邊人，同埋趁機洗滌一下心靈，為下套劇準備。



《法證》甫播出已有佳績，除了受疫情影響，當然劇集高質觀眾先會繼續捧場，跟煒哥和Shaun等演員努力當然有關，兩人都話拍攝時日日都好似考試一樣狂背書，Shaun話：「同埋（梅）小青姐唔畀改劇本，咁仲好可以好有系統去背。」不過煒哥仲多樣難度，「難度係實驗嗰啲，我讀書嗰時冇讀過化學，呢方面嘅嘢全部要掌握得好，做出嚟要畀觀眾睇到係純熟專業，但差唔多Lab嗰度最細微嘅嘢都係我做，因為唔知點解我哋呢Team人好多男仔都手震。」



太專業冇得拍拖



講到兩人初次合作，Shaun就大讚跟煒哥合作舒服，「大家都識得睇劇本，識講對白，同埋我同煒哥嗰段唔係小朋友嘅感情，佢之前有個男朋友鄭子誠，幾難做㗎追佢，處理係難處理，因為唔可能啱啱冇咗個男朋友，所以會拒絕我，內心戲反而仲難。」不過煒哥笑言，因為劇中三方面的調查人員都好專業，大部份戲都在工作方面，兩人冇乜機會拍拖。對於該劇是監製梅小青榮休之作，煒哥和Shaun雖然覺得可惜，但都想對方好好休息，煒哥話：「佢其實好唔乖，我哋拍到朝早8、9點，佢仲喺公司，又唔食嘢又唔瞓覺，佢喺廠暈咗幾次，所以見佢開心湊孫，過番啲舒服嘅生活，都戥佢開心。」



趁機洗滌心靈



談到近日疫情，煒哥和Shaun工作都大受影響，煒哥說：「停晒啦！呢排都係宣傳為主，大家同渡時艱啦！（有劇出但冇咗搵錢機會？）都冇辧法，大環境嚟，大家都辛苦。」Shaun話：「我本嚟要開套警匪劇，但因為要喺內地取景，所以都延遲咗，未知幾時開番。」



近日不用宣傳，兩人坦承都會留守家中避「炎」，不過兩人都有消閒方法，煒哥都承認多了時間陪男友陳醫生，而不用開工仲會去街巿買餸整番兩味同煲靚湯，當然男友都有份受惠啦！「我一買可能買一、兩日餸，啲菜都擺到兩、三日，肉就要新鮮啲。（Shaun：呢排啲菜都靚。）係呀！豬骨嗰啲就貴咗少少。（Shaun：所以我煲雞湯。）」兩人仲教大家煲咩湯水好，煒哥說：「o依家春天比較潮濕啲，可以飲啲去濕湯水，或者因為肺炎補吓個肺（Shaun：椰子煲雞。）係啦，椰子。」至於 Shaun為了替4歲大女譚晴和兩歲細仔譚杺放電，都諗爆頭，「佢哋都話悶，同佢哋睇書玩吓遊戲。（有冇見爺爺嫲嫲？）隔離咗，少啲聚集好啲嘛！」難得有假期，兩人都好正面諗，Shaun 話：「當係個機會畀自己沉澱吓，諗吓之前未做啲咩，我成日覺得5年係個總結，你入咗TVB都5年啦！」煒哥都好認同，「做得耐真係畀唔到啲特別嘅嘢出嚟，係憑感覺去做，其實趁機洗滌吓心靈都好㗎！」



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致