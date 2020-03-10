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布袋歎倫敦搶購廁紙滑稽 佐佐木希日本出街唔戴罩

2020-03-10 列印
■佐佐木希抱B仔出街開餐。
■布袋寅泰現居倫敦。
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　　佐佐木希近日被拍到與老公渡部建及兒子，在東京外出開餐。渡部建因主持飲食節目，認識經營多家食店的商人，故常帶妻兒享受美食。佐佐木當日被拍到抱子與老公開餐，日本的新冠肺炎疫情嚴峻，佐佐木卻被攝得沒戴口罩抱子外出的相片，就被網民質疑防疫意識不高！

　　另外，今井美樹老公、現居倫敦的搖滾歌手布袋寅泰，近日在其社交網上載倫敦超市廁紙被搶購一空的照片，並留言道「人類實在太滑稽。歎氣。」有超市職員就留言呻顧客不停搶購物資，令他們疲累不堪呢！

圖：網上圖片

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