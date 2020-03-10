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勝利官非纏身 入伍零Fans送行

2020-03-10 列印
■勝利戴上口罩現身。網上圖片
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　　韓團BIGBANG前成員勝利，去年被揭涉及多宗罪案後退團及退出娛樂圈。他本定於去年入伍服兵役，但因多宗官非纏身而延期，昨日終於入伍，他身負的案件仍有七宗罪：包括為投資者安排性招待、挪用公款、違反食品衞生條例、海外賭博、非法匯款等等控罪尚未宣判，將轉由軍事法庭處理。一身黑色打扮的勝利昨午抵江原道鐵原郡軍營外，向採訪傳媒鞠躬後即急步入營，現場未見有Fans送行。

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