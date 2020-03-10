心酸TVB遭網民抨擊 ﻿蓋世寶﻿﻿外闖一年拾回尊嚴﻿

近年TVB不少藝人相繼離巢，蓋世寶（LuLu）亦於去年初約滿離開，幸工作量與薪酬都有所提升，最近更為香港開電視節目《一曲走天涯》擔任主持。向外闖後，她直言終於尋回一點尊嚴，「人工只會一路減落去，我已經減咗幾轉，最後得4位數，其實都唔緊要，但我保證唔到自己（有冇）工作，咁我點做落去啫？咪分手囉！」



撰文：黎寶倫 攝影：李權威 髮型：Hair Creator X IG Academy、Jackson Chui



場地：鉄板燒海賀（The ONE）



效力TVB 23年的蓋世寶去年2月約滿離開，回憶當初由兒童節目一姐降呢戲劇組「大茄」，再經歷數度減薪至7千蚊，最終心淡向外闖，結果獲多間電視台賞識，近日更為香港開電視節目《一曲走天涯》擔任主持，她不諱言酬勞有增無減，更重要是在外面感受到多一份尊重，「出面嘅人係互動啲，有商有量，唔係一張通告丟畀你。」講到拍劇由朝等到晚，要保持警覺又要記對白、捱眼瞓，LuLu也直言不易捱，更替一班資深綠葉感到不值，「年紀愈大，捱嘅能力愈低，我都諗過不如轉做PA，好想幫佢哋（長輩藝人）編通告，因為我覺得有啲過份，人哋長輩都要瞓覺㗎，我見過羅蘭姐化妝係瞓住覺㗎，有啲嘢係要尊敬㗎！」



網民狠批電視製作



提到劉江、李天翔及田蕊妮等相繼離巢，LuLu亦覺得近來舊東家氣氛好差，並慨歎：「我都喺嗰度成長，酸㗎！o依家網絡力量好大，作為藝人一定好處多過壞處，就算唔喺電視曝光，你都仲有好多渠道，但那邊廂啲投訴、批評都好激烈，傷害性都幾大。



不過，我覺得都要接納年輕人嘅思想，o依家呢代睇電視好聰明，所以係會難做。」LuLu又謂圈內搵食艱難，盼有機會跟各大電視台合作，而《一曲走天涯》能夠添食就最好不過了。



