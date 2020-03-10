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衛詩雅變身士多啤梨日本街頭狂被集郵

2020-03-10 列印
■衛詩雅估不到這個士多啤梨造型竟變成景點。
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　　由衛詩雅、唐禹哲及陳逸寧等主演的愛情小品《熟女愛漫遊》定於4月2日上映，由於電影於日本取景，為此，衛詩雅在開拍前特別花了不少時間惡補日文！她表示：「幸好我個角色的日文都係半桶水，仲有幾場學日文嘅戲份，所以導演都無要求我要講到好流利，不過有好多同日本演員嘅對手戲，所以都惡補一下，但點知佢哋都係唔太聽得明，好彩戲入面我成日有部翻譯機跟身，可以物盡其用。」

　　其中有一場戲是衛詩雅要穿上士多啤梨蛋糕造型服飾，在日本街頭取景；豈料等埋位時，竟被途人狂集郵，她自嘲說：「無諗過自己突然變成景點，咁嘅奇遇真係第一次！」

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