﻿神隱兩周 愁樣現身 袁詠儀憔悴 帶魔童睇醫生

張智霖（Chilam）早前因出席一個私人飯局而遭網民圍剿，就連太太袁詠儀（靚靚）和兒子張慕童（魔童）都不能倖免，搞到夫婦倆都不敢再於社交網「露面」！神隱兩星期，靚靚上周一（2日）終於蒲頭到中環食Lunch，其間見她脫下口罩後，一臉蒼白甚為憔悴，仲一邊大啖食一邊講電話，講到肉緊時仲翻晒白眼！之後，靚靚又會合魔童去附近睇醫生，估唔到張氏一家咁黑仔，連囝囝都病埋！



張智霖上月跟成龍、曾志偉、譚詠麟等出席一個飯局後，惹來大批網民不滿並洗版式狂轟，更連累太太袁詠儀和兒子張慕童的Instagram（Ig）被攻擊，見有人留言同囝囝講：「對你爸爸好失望。」護子心切的靚靚都忍唔住回覆：「小朋友沒有做任何錯的事，可否不要這樣對小朋友？謝謝。」本來以為大家會高抬貴手，事件告一段落，未料卻引發更多批評。是非纏身的靚靚，近兩星期冇update過Ig，前日終於趁三八婦女節貼出一張近照。



抗疫做到足



上周一下午約2點45分，靚靚獨自現身中環Landmark cafe食飯，未知是否擔心感染新冠肺炎，她都高度戒備，刻意揀坐一二角避開人群，其間脫下口罩的靚靚沒有化妝，一臉憔悴，仲不顧儀態擘大個口大啖食，之後，她又拎出手機邊食邊覆Message，唔知同電話中人講緊咩呢？靚靚講到一時皺晒眉頭，一時又翻晒白眼咁，睇嚟都幾煩惱。食飽後，她便從信封中取出口罩，蒙好面後再叫埋單，為免雙手掂到啲污糟錢，靚靚亦選擇碌卡找數。



魔童睇醫生



隨後，靚靚抽住個大紙袋走出門口，在街頭等了約10分鐘，7人車終於駛至，不過她並非打算乘座駕離開，而是接埋囝囝魔童和傭人，行去附近的中建大廈睇醫生，見魔童戴上口罩、頭髮凌亂，睇落冇平時咁精靈，唔知係咪咁唔好彩病咗嘞！最後等足兩個鐘都唔見人，相信三人應該發現了記者，故特意從另一個出口離開。



採訪：李維隆