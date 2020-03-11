《法證》獲讚努力冇白費 ﻿湯洛雯﻿﻿感動到喊﻿

湯洛雯去年臨時頂替黃心穎演出《法證先鋒IV》的記者「徐意」，更要極速用一個月補拍全部戲份，她坦承當時壓力真係超級大，冇得瞓又食唔到嘢，一樣減唔到磅肥住拍。現在劇集首周7天跨平台總收視35.7點，有好成績靚湯當然興奮，睇到網友評價，更令她覺得努力沒白費，訪問時愈講愈感動搞到想喊，佢話經歷過這次覺得自己升咗呢，以後演出上有更大挑戰都唔會驚。 撰文：杜淑霞 攝影：梁志明 髮型：Zap Tang@Essensuals.hk



靚湯自爆原來最初唔敢睇該劇，因好驚自己演得唔好，反而是網友在她社交平台留言，才令她放心去睇，「第一集我係唔敢睇，驚自己做唔好，後尾啲網友留言話OK，我先夠膽去睇。」她又感激網友給予好多正面評價，「好多話我演得好自然，話我進步咗好多，叫我加油努力，係啲好簡單正面嘅鼓勵，但呢啲每個鼓勵我都有睇，每個鼓勵都入咗心，因為拍嗰陣（忍唔住哽咽）有啲辛苦嘅，網民真係感受到你有努力過，努力冇白費，係好窩心！」



回想拍攝過程，靚湯亦認為是自己入行以來最大考驗，「今次要突然之間入劇組，要同佢哋好熟絡，但佢哋已經演過一次，其實嗰陣係硬住頭皮，因為我係第一次同（黃）浩然同阿Shaun（譚俊彥）合作，好驚搞到佢哋NG，所以壓力好大。另外，監製落咗命令要減肥，拍緊時休息時間已經冇乜，再加埋又要減肥，再加埋個劇本係要一字不漏背啦！好似日日大考咁，嗰時壓力係入行以嚟最大。」不過，成功跨過這難關，令靚湯信心大增，「拍完之後自己好似速成班，覺得自己好似跳咗級，我可以接受啲更高嘅挑戰。」靚湯又話要特別多謝黃浩然這個好拍檔，「我哋台灣出外景前，其實佢已經去過一次，之前佢同小青姐（監製）話同阿湯圍讀多次，等去到台灣得心應手啲，佢要專登返嚟幫我圍讀，大家都真係好錫我。」



