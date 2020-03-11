《花木蘭》洛杉磯首映 ﻿劉亦菲﻿﻿擔心身在武漢祖母﻿

迪士尼新片、真人版《花木蘭》在本港和內地、日韓等地都因新冠肺炎疫情要延期上畫，但如期於本月27日在北美開畫，該片主角劉亦菲、李連杰、甄子丹和主唱主題曲的Christina Aguilera等，昨日均有現身該片在洛杉磯舉行的首映禮。







劉亦菲以性感靚裙亮相主演的新片《花木蘭》首映禮，儼如公主駕臨紅地氈上，並不時向記者和現場的Fans送飛吻！生於湖北武漢、已入籍美國的劉亦菲，接受傳媒訪問時表示：「在疫情發生後大家肯定是非常擔心的，我的祖母現在仍在武漢，大家都非常小心的照顧家人，留在家中小心防範，希望疫情能盡快好過來。」



李連杰昨帶同兩女出席；甄子丹亦偕太太汪詩詩及一對子女登場。李連杰和甄子丹受訪時異口同聲表示，他們分別亦是為了女兒接拍《花》片，因為該片對年輕女性有重要影響。



