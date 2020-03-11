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落本搞社交平台搵到錢 連詩雅：我唔係Hea做

2020-03-11 列印
■連詩雅常在社交網派「福利」吸客。 網上圖片
■連詩雅戴上口罩受訪。
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　　連詩雅昨日應邀為梁諾妍和陳穎妮主持的直播節目擔任嘉賓，連詩雅透露，自己的社交平台得到許多粉絲支持，網上收入算OK，甚至有段時間試過佔了她總收入的一半！連詩雅續稱：「不過我都有投資，唔係Hea做，我有為網上平台特別買燈和專業器材！」

　　梁諾妍就談到與男友洪永城的同居計劃因疫情延誤，她笑稱可避免被相士批中「奉子成婚」，又笑謂：「我哋一向都好安全㗎！」

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