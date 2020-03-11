﻿泰國返港登機後疑抱孻仔阻通道 被指與空姐爭執 栢芝全家遭趕落飛機

新冠病毒肺炎疫情爆發逾三個月，疫情持續升溫，陸續有外國對來自本港的旅客實施隔離。封關與否訊息混亂、「彈出彈入」的泰國周一起對本港旅客實施隔離限制。上月帶同三子遊泰避疫的張栢芝亦欲趕回港，但有指她在航機上，因抱住前年11月出生的孻仔Marcus、哄他睡覺而阻礙通道，疑與空姐因而發生爭執致全家被要求落機。延至昨日返港後，栢芝更新社交網就未有提及此事。



張栢芝自上月26日開始經常在個人社交平台，分享帶囝囝到泰國旅行遊玩的開心片段，更由機場出發起，一直拍下自己和三位兒子Lucas、Quintus及Marcus在旅程中的點滴與網民分享，可見他們亦有戴口罩、一家四口開心玩水及母子逛超市的溫馨短片。



栢芝一家大細歡度長達兩星期陽光假期後，泰國政府突然宣佈由3月9日起，要求本港等地入境旅客，須申報健康及進行14日隔離，旅客抵泰後出現病徵要即時接受檢疫，消息令擬遊泰港人受影響外，疑令身在當地的栢芝擔心返港行程，或受港、泰進一步防疫措施影響，一家大細在前日起行回港。



社交網留言「戴口罩遭遇白眼」



栢芝一家原定在前日下午由泰國蘇梅島登機飛返香港，惟栢芝在飛機起飛前，疑在機艙抱哄細仔入睡期間，被指遭空姐指涉阻塞通道。據悉，機艙內一度發生爭執，擾攘近一小時後，栢芝一家人最終都被機組人員帶離該航機。栢芝昨日亦如常有更新她的社交平台，上載了囝囝食飛機餐的照片外，還有自己和囝囝落機後在機場自拍的動態短片，母子在車內的畫面則有「LONG TRIP」的字樣，以示結束悠長旅程。



栢芝前日則在社交網貼出圖片為武漢加油，並以繁簡體中文夾雜留言道「戴口罩是保護自己，也更是對他人負責，沒想到卻因此遭遇白眼。不管怎樣，都希望大家可以保護好自己，一起等摘掉口罩的那天，期待疫症早日結束！」另外，栢芝的前夫謝霆鋒最近與兩奪奧斯卡金像獎的Mahershala Ali，齊為一品牌拍攝以「何謂當代男士」為主題的短片。



圖：資料及網上圖片