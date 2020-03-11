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﻿《驅魔人》麥士馮西度病逝 享年90歲

2020-03-11 列印
■麥士在《驅魔人》中飾演神父Lankester Merrin。
■麥士馮西度周日在法國寓所離世。
■麥士在《原力覺醒》飾演Lor San Tekka。
■麥士於《飛俠哥頓》中演奸角。
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  《驅魔人》和《權力遊戲》瑞典男星麥士馮西度（Max von Sydow）日前在法國離世，享年90歲。他是瑞典名導英瑪褒曼愛將之一，參與過不少大導演的名作。

  麥士已於周日在法國普羅旺斯寓所離世，生於1929年的他20歲從影，很快獲英瑪褒曼賞識，演過英瑪的作品《霧水緣》、《第七封印》、《烽火桃源》等。麥士其後到美國發展，首部拍攝的荷里活片是《萬世流芳》，演過超過160部電影，包括《驅魔人》、《飛俠哥頓》、《處女泉》等，近年他仍活躍幕前，參演《潛水鐘與蝴蝶》、《不赦島》、《星球大戰：原力覺醒》以及神劇《權力遊戲》等。麥士曾獲邀在《鐵金剛勇破神秘島》演奸角Dr. No，但他為拍攝《萬世流芳》推卻該角色。

圖︰資料及網上圖片
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