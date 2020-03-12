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翻版廣瀨愛麗絲送上門 櫻井翔被揭一腳踏兩船

2020-03-12 列印
■櫻井被指過夜後戴上口罩離開住所。
■樣子甜美的廣瀨愛麗絲，是著名演員及模特兒。
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　　尊尼事務所皇牌組合嵐成員、現年38歲的櫻井翔，早前被拍到與當年大學校花同窗、現任女友高內三惠子同遊越南和夏威夷，盛傳好事近，但櫻井昨日就被《週刊文春》踢爆一腳踏兩船！

　　《文春》爆料指，櫻井與女友同遊後約一個月，就與另一美女約會，櫻井上月16日被攝得現身東京另一公寓住所，不久後，有一名模特兒身形、貌似現年25歲的藝人廣瀨愛麗絲的靚女，乘的士到達公寓樓下，並進入櫻井的住所，兩人更通宵逗留，翌日中午後才離開。消息震撼東瀛娛圈，櫻井方面在截稿前未回應有關報道。圖：網上圖片

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