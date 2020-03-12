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溫碧霞陳漢娜《墮落花》激吻

2020-03-12 列印
■溫碧霞與陳漢娜在片中有極親密戲碼。
■溫碧霞坦言樂於接受演技挑戰。
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　　溫碧霞和關智斌主演的英皇電影《墮落花》將於下月9日上映，溫碧霞和陳漢娜在戲中的大膽激吻情慾戲劇照昨日曝光！

　　溫碧霞坦言首次與女演員拍親熱戲，難免有少少尷尬！陳漢娜指劇本只簡單描述親熱場面，拍攝時也沒太多試演，配音時第一次看到畫面，她都被嚇了一跳，「我無想過場面原來是咁激！配音時要扮錫錫的『啜啜』聲，着實有點尷尬！」

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