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黃澤鋒疫境直認「食穀種」

2020-03-12 列印
■黃澤鋒稱，教授游泳及泰拳收入亦大跌。
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　　黃澤鋒昨為香港開電視節目擔任主持，透露8個月大女兒曾低燒兩天，原來是出牙仔及出玫瑰疹！

　　黃澤鋒的工作就大受新冠肺炎疫症影響，「已是食榖種階段！太太沒工作，一家人要用錢，好在開電視找我開工，要不然我快發癲！」

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