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林子博妻癌瘤病情好轉

2020-03-12 列印
■林子博一家齊擔任節目嘉賓。
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　　林子博一家四口昨日齊擔任香港開電視《我的志願速成班》嘉賓，子博的兒子卓楠一嘗當廚師，孝敬患罕見癌症的媽咪。林太透露化療副作用已過，精力回復，報告更顯示腫瘤縮小逾1cm。子博則坦言，疫情下工作均告取消，影響收入，經濟情況嚴竣！

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